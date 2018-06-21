Жители села Лукавцы Вижницкого района Черновецкой области, которые стали свидетелями смертельного , напали на водителя,передает со ссылкой на .

О трагедии рассказали в сообществе Сhernivtsigram в Instagram, Нацполиция также подтвердила случай.

Предварительно, водитель ехал на большой скорости и совершил наезд на 15-летнего парня. За рулем машины был житель Черновцов 1992 года рождения. Очевидцы рассказали, что подросток переезжал дорогу на велосипеде и не заметил машины, мальчик умер в карете скорой помощи. Местные жители напали на водителя и нанесли ему несколько ударов.

Однако, в комментарии Сhernivtsigram отмечается, что водитель сам попросил вызвать "скорую", а также все время сидел возле мальчика и попросил у Бога, чтобы с ним все было в порядке.

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