Экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел
Жебривский надеется, что президент Украины Петр Порошенко в
ближайшее время рассмотрит кандидатуру генерала Службы безопасности
Украины Александра Куця на эту должность. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Жебривский сообщил, что
правительство утвердило кандидатуру Куця Фото: Павло Жебрівський /
Facebook "Секретов нет. Сегодня Кабмин утвердил генерала Куця на
должность. Надеюсь, в ближайшее время президент рассмотрит, выдаст
указ", – сказал Жебривский.Куць занимал должность начальника
управления СБУ в Донецкой области. В августе 2017 года президент
Украины Петр Порошенко назначил Куця начальником Главного
управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.11 июня Жебривский
сообщил, что подал в отставку. 13
июня Кабмин одобрил решение Жебривского, а Порошенко
подписал приказ о его увольнении. Он находился на этой
должности с июня 2015 года.
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