После исчезновения сестры жертвы резонансного ДТП, юриста Ирины Ноздровской кто-то стер все сообщения женщины в Facebook, следовательно установить, с кем она переписывалась накануне, невозможно.

Об этом пишут ««.

По словам киевлянина Андрея Хилько, который занимался поисками женщины, не исключено, что кто-то использовал ее компьютер и телефон.

Также, по его словам, в ходе поисков объявился человек, который представился дальним родственником исчезнувшей и заявлял очень странные вещи.

«Мы договорились встретиться с 18-летней дочкой Иры Настей. Настя должна была привезти Ирин ноутбук. Но Настя приехала не сама – ее привез какой-то мужчина. На мой вопрос, кто он, он грубо ответил: «А вам какая разница?» А потом сказал: «Я далекий родственник». Он заявил, что уже заходил в ноутбук Ирины, но ничего не нашел, потому что все ее сообщения удалены. «Не может быть! – говорю. – С чего бы она удаляла все сообщения?» «Значит кто-то узнал пароль и удалил», – ответил «дальний родственник», – рассказал он.

Как утверждает Хилько, сама Настя в этот момент молчала, опустив глаза.

«Потом этот мужчина заявил: «Мы решили, что снимаем все обвинения с того водителя. У нас к ним претензий больше нет». Эти слова повергли меня в ступор. Ира не раз говорила, что сделает все, чтобы наказать убийцу сестры. А тут Ира пропадает и появляется человек, который говорит, что у них нет к водителю никаких претензий!» – добавил он.

Хилько подчеркнул, что когда они все вместе прибыли в Печерское райуправление полиции, мужчина, заметив в здании полиции камеры видеонаблюдения, тут же вышел на улицу.

«Я еще раз спросил у Насти, кто это. Она, не глядя мне в глаза, повторила: «Дальний родственник» и больше не ответила ни на один мой вопрос», – рассказал он.

Также Хилько заявил, что после того как покинул здание полиции, заметил за собой слежку.

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