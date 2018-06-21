Президент США Дональд Трамп попросил американского посла в Израиле Дэвида Фридмана не экономить при строительстве нового здания посольства США в Иерусалиме. Об этом сообщил портал Axios, рассказывая о закрытой для прессы встрече главы Белого дома со своими сторонниками, которая прошла вечером во вторник в столичном отеле Trump International, сообщает

На ней президент, в частности, затронул вопрос о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. “Они (помощники) сказали мне, что строительство здания в Иерусалиме обойдется в 1 млрд долларов, — приводит высказывания президента Axios. — Но это очень дорого”.

“Я позвонил Дэвиду Фридману, — продолжил Трамп. — Он сказал: “Я могу сделать это за 180 тысяч долларов”. На что я ответил: “Дэвид, я никогда не говорил, что нужно уложиться в такую сумму. Не надо, чтобы здание выглядело дешево, купи хороший мрамор. Потрать 400 тысяч долларов”.

В декабре прошлого года Трамп, заявив, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, распорядился начать подготовку к переносу посольства в этот город. В феврале Госдепартамент пояснил, что изначально посол и небольшая группа его сотрудников будут работать в здании генконсульства США в районе Арнона. К концу года для них должны возвести рядом отдельный корпус. Параллельно с этим идет поиск места для полноценного посольства.

О расходах на этот отдельный корпус и говорит Трамп. В марте он высказывал предположение, что возведение здания обойдется примерно в 250 тысяч долларов “Оно будет временным, но очень хорошим”, — указал тогда президент. Официальная церемония открытия посольства в Иерусалиме была проведена 14 мая.

Как сообщал Трамп подписал приказ о прекращении практики развода семей нелегальных иммигрантов.

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