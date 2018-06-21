Правоохранители Хмельницкой области задержали мать, которая продавала своих детей, после потери родительских прав.

У покупателей женщина просила $ 35 тыс, сообщают в Нацполиции региона,передает со ссылкой на .

"Оперативники установили, что женщина имеет троих детей и ведет асоциальный образ жизни. В связи с этим социальными органами было принято решение о лишении ее родительских прав. Однако злоумышленница, чтобы опередить органы опеки решили продать детей за 35 тыс. долларов ", - говорится в сообщении.

Также правоохранители рассказали, что женщина имеет третьего ребенка, самую младшую, она планировала продать ее через полгода, когда та немного подрастет. Полиция задержала злоумышленницу при получении средств за своих детей, сейчас решается вопрос об избрании для нее меры пресечения.

"Малолетние дети переданы полицейским в подразделение по делам детей для дальнейшего помещения в детский приют", - добавили в полиции.

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