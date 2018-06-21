Є привід думати, що знаменитий футболіст стане батьком вп'яте!







Днями Джорджина Родрігес з'явилася на показі купальників в Гран-Канарія в досить відвертому вбранні. Від погляду журналістів не вислизнув помітно кругленький живіт дівчини. Ще місяць тому, на Ібіці, Родрігес демонструвала струнку фігуру, але зараз ситуація явно змінилася...







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Нагадаємо, що в серпні у Кріштіану і Джорджіни повинне відбутися весілля. Мати зоряного гравця в недавньому інтерв'ю також підтвердила, що незабаром Джорджина стане її невісткою офіційно.







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