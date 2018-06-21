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Кохана Кріштіану Роналду знову вагітна
21.06.2018 00:29
Є привід думати, що знаменитий футболіст стане батьком вп'яте!

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Днями Джорджина Родрігес з'явилася на показі купальників в Гран-Канарія в досить відвертому вбранні. Від погляду журналістів не вислизнув помітно кругленький живіт дівчини. Ще місяць тому, на Ібіці, Родрігес демонструвала струнку фігуру, але зараз ситуація явно змінилася...

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А що думаєте ви?

Нагадаємо, що в серпні у Кріштіану і Джорджіни повинне відбутися весілля. Мати зоряного гравця в недавньому інтерв'ю також підтвердила, що незабаром Джорджина стане її невісткою офіційно.

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