|Кохана Кріштіану Роналду знову вагітна
|21.06.2018 00:29
|
Днями Джорджина Родрігес з'явилася на показі купальників в Гран-Канарія в досить відвертому вбранні. Від погляду журналістів не вислизнув помітно кругленький живіт дівчини. Ще місяць тому, на Ібіці, Родрігес демонструвала струнку фігуру, але зараз ситуація явно змінилася...
А що думаєте ви?
Нагадаємо, що в серпні у Кріштіану і Джорджіни повинне відбутися весілля. Мати зоряного гравця в недавньому інтерв'ю також підтвердила, що незабаром Джорджина стане її невісткою офіційно.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Анна Седокова у леопардовому купальнику показала апетитні сідниці (ФОТО)
Єва Лонгорія розсекретила ім'я новонародженого сина
Оля Полякова позує лише в стрінгах (ФОТО)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями