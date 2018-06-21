Компетенция сбежавшего украинского офицера Алексея Бидусенко разочаровала боевиков, следовательно его "выбросили, как тряпку на мусорку", отметил командир 93-й ОМБр Владислав Клочков. Операция разведчиков была совместной Фото: 93-тя ОМБр / Facebook Операцию провели разведчики ОМБр и тактической группы "Моспино".По словам командира бригады Владислава Клочкова, перед побегом старший лейтенант "производил чувство трусливого, неуверенного человека", из-за чего ему поручили подготовку наградных листов, что не подразумевало работу с секретными документами."Сам факт его побега не вызывал особого удивления. Более интересным мы считали отследить, что будет дальше, когда человек переходит к врагу и предлагает свои услуги в качестве офицера управления нашей бригады. Однако уровень компетенции Бидусенко разочаровал руководство оккупационных сил. Сначала его пытались использовать, однако затем выбросили, как тряпку на мусорку. Но за измену всегда придется отвечать", – заявил он.Бидусенко после возвращения передали правоохранительным органам. https://www.facebook.com/93OMBR/posts/807991612730964 Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между ВСУ и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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