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Украинские разведчики вернули предателя, сбежавшего год назад к боевикам – 93-я механизированная бригада ВСУ
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21.06.2018 00:31
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Компетенция сбежавшего украинского офицера Алексея Бидусенко
разочаровала боевиков, следовательно его "выбросили, как тряпку на
мусорку", отметил командир 93-й ОМБр Владислав Клочков. Операция
разведчиков была совместной Фото: 93-тя ОМБр / Facebook Операцию
провели разведчики ОМБр и тактической группы "Моспино".По словам
командира бригады Владислава Клочкова, перед побегом старший
лейтенант "производил чувство трусливого, неуверенного человека",
из-за чего ему поручили подготовку наградных листов, что не
подразумевало работу с секретными документами."Сам факт его побега
не вызывал особого удивления. Более интересным мы считали
отследить, что будет дальше, когда человек переходит к врагу и
предлагает свои услуги в качестве офицера управления нашей бригады.
Однако уровень компетенции Бидусенко разочаровал руководство
оккупационных сил. Сначала его пытались использовать, однако затем
выбросили, как тряпку на мусорку. Но за измену всегда придется
отвечать", – заявил он.Бидусенко после возвращения передали
правоохранительным органам.
https://www.facebook.com/93OMBR/posts/807991612730964
Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между ВСУ и
пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого
времени правительственные силы проводили на Донбассе
антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО
официально завершилась, вместо нее началась операция
Объединенных сил.
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