Две американские авиакомпании American Airlines и United Airlines обратились к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой не перевозить на их самолетах детей нелегальных иммигрантов, которые по решению американских властей были разлучены с семьями. Об этом говорится в заявлениях, опубликованных на сайтах перевозчиков, информирует

Глава American Airlines Даг Паркер отметил, что корпорация, “как многие другие авиакомпании, предоставляет услуги перевозки федеральным властям в соответствии с контрактами”. При этом, по словам главы American Airlines, власти не обязаны информировать компанию о том, кого именно они перевозят.

Паркер констатировал, что в компании не знали об использовании властями самолетов American Airlines для перевозки разлученных с семьями детей нелегальных иммигрантов. Он сообщил, что федеральному правительству был направлен требование о немедленном прекращении такой практики. Паркер подчеркнул, что компания не желает “ассоциироваться с разделением семей или, что еще хуже, получением от этого прибыли”.

Глава United Airlines Оскар Муньос, в свою очередь, выразил беспокойство в связи с “сообщениями о том, что коммерческие авиакомпании использовались для перевозки детей иммигрантов, разлученных с родителями”. Как он отметил, нет данных о том, что для этого применяли самолеты United. При этом Муньос сообщил, что компания связалась с представителями федеральных властей и попросила их воздержаться от этого и впредь.

Как сообщал Трамп подписал приказ о прекращении практики развода семей нелегальных иммигрантов.

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