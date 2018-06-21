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В "Киевгенплане" предлагают сделать въезд на авто в центр Киева платным
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21.06.2018 00:39
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В Киеве зарегистрировано более 900 тыс. авто, 767 тис. из которых –
легковые, а транспортные проблемы создают в том числе и машины,
которые едут в столицу из других городов, отметило коммунальное
объединение "Киевгенплан". Этот материал можно прочитать и на
украинском языке В "Киевгенплане" предлагают сделать
перехватывающие парковки на въезде в центр Киева Фото: Генеральний
план Києва / Facebook Отмечается, что специалисты проанализировали
опыт больших европейских городов."В каждой стране свой особый
подход, но принцип решения вопроса
один – заинтересованность населения в поездках на
общественном транспорте, строительство перехватывающих паркингов,
упорядочение парковочных мест вдоль улиц и самое главное –
четкий контроль за исполнением правил парковки в разрешенных местах
и высокие штрафы за их нарушение", –говорится в сообщении.В
"Киевгенплане" отметили, что в Киеве зарегистрировано более 900
тыс. авто, 767 тис. из которых – легковые, а транспортные
проблемы создают в том числе и машины, которые едут в столицу из
других городов."Цель разработки схемы размещения гаражей и парковок
в Киеве – улучшение транспортной ситуации в городе за счет
освобождения проезжих частей улиц от стоянок автотранспорта,
уменьшения количества въезжающих машин, перехватывающих паркингов,
ограничения въезда авто в центральную часть города, обеспечение
населения Киева необходимыми расчетно-нормативными паркоместами...
10% (ориентировочно 7 тыс.) легковых автомобилей можно перехватить
на въездах в город, разместив перехватывающие паркинги", –
говорится в сообщении.Въезд в центральную часть города планируют
сделать платным."Для ограничения въезда в центральную часть города
предполагается размещение перехватывающих паркингов перед центром.
Таким образом, часть населения пересядет на общественный транспорт.
Кроме того, предлагается ограничить строительство паркингов,
установить тарифы на парковку с индексом увеличения на центральную
зону", – отметили в институте.Также проект предусматривает
завершение строительства Подольского и других мостовых переходов.
https://www.facebook.com/genplankieva/posts/1481335798642794
Верховная Рада поддержала инициативу о новых правилах парковки
21 декабря 2017 года. Президент Петр Порошенко подписал
документ 28 марта 2018 года. Он вступит в силу 27
сентября.Закон позволяет полицейским эвакуировать припаркованные
автомобили, существенно препятствующие движению транспорта или
создающие угрозу безопасности движения. Также закон вводит
привязку размера штрафов за нарушение правил парковки к стоимости
часа парковки в 20-кратном размере. Если штраф оплачивается в
течение 10 банковских дней, предоставляется скидка 50%.Для
фиксации нарушений внедряется режим фото- и видеосъемки.
Правоохранители благодаря этому смогут штрафовать собственников
авто заочно.
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