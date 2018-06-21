В Киеве зарегистрировано более 900 тыс. авто, 767 тис. из которых – легковые, а транспортные проблемы создают в том числе и машины, которые едут в столицу из других городов, отметило коммунальное объединение "Киевгенплан". Этот материал можно прочитать и на украинском языке В "Киевгенплане" предлагают сделать перехватывающие парковки на въезде в центр Киева Фото: Генеральний план Києва / Facebook Отмечается, что специалисты проанализировали опыт больших европейских городов."В каждой стране свой особый подход, но принцип решения вопроса один – заинтересованность населения в поездках на общественном транспорте, строительство перехватывающих паркингов, упорядочение парковочных мест вдоль улиц и самое главное – четкий контроль за исполнением правил парковки в разрешенных местах и высокие штрафы за их нарушение", –говорится в сообщении.В "Киевгенплане" отметили, что в Киеве зарегистрировано более 900 тыс. авто, 767 тис. из которых – легковые, а транспортные проблемы создают в том числе и машины, которые едут в столицу из других городов."Цель разработки схемы размещения гаражей и парковок в Киеве – улучшение транспортной ситуации в городе за счет освобождения проезжих частей улиц от стоянок автотранспорта, уменьшения количества въезжающих машин, перехватывающих паркингов, ограничения въезда авто в центральную часть города, обеспечение населения Киева необходимыми расчетно-нормативными паркоместами... 10% (ориентировочно 7 тыс.) легковых автомобилей можно перехватить на въездах в город, разместив перехватывающие паркинги", – говорится в сообщении.Въезд в центральную часть города планируют сделать платным."Для ограничения въезда в центральную часть города предполагается размещение перехватывающих паркингов перед центром. Таким образом, часть населения пересядет на общественный транспорт. Кроме того, предлагается ограничить строительство паркингов, установить тарифы на парковку с индексом увеличения на центральную зону", – отметили в институте.Также проект предусматривает завершение строительства Подольского и других мостовых переходов. https://www.facebook.com/genplankieva/posts/1481335798642794 Верховная Рада поддержала инициативу о новых правилах парковки 21 декабря 2017 года. Президент Петр Порошенко подписал документ 28 марта 2018 года. Он вступит в силу 27 сентября.Закон позволяет полицейским эвакуировать припаркованные автомобили, существенно препятствующие движению транспорта или создающие угрозу безопасности движения. Также закон вводит привязку размера штрафов за нарушение правил парковки к стоимости часа парковки в 20-кратном размере. Если штраф оплачивается в течение 10 банковских дней, предоставляется скидка 50%.Для фиксации нарушений внедряется режим фото- и видеосъемки. Правоохранители благодаря этому смогут штрафовать собственников авто заочно. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки парковки центральную паркингов часть населения Теги: киев