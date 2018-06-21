запланировало в среднем на 13% повысить оптово-отпускные и розничные цены на алкоголь. Из-за подорожания компонентов производства - спирта, тары и комплектующих,передает со ссылкой на .

"Если минимальные цены на алкоголь вырастут, это однозначно повлияет на подорожание напитков в магазинах. Вопрос в том, с чем связан пересмотр минимальных цен. В министерстве говорят, что произошел рост себестоимости производителей с сентября прошлого года. Тогда в последний раз повысили акцизы и минимальные цены на алкоголь. Конечно инфляция в Украине за этот период составила более 13%", - рассказал директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, минимальные цены нужно просматривать вместе с акцизами. Желательно делать это с 1 января 2019 года. Такая практика ЕС. Чтобы не менять стоимость товаров по несколько раз в год.

Рост стоимости алкоголя будет помогать уменьшению контрабанды.

"Контрабанда процветать до тех пор, пока цены на акцизные товары в Украине будут ниже, чем в Европе. Ее можно уничтожить с помощью рыночных цен. Правда тогда появляется другая проблема - выработка контрафактного товара. То есть некачественного алкоголя или сигарет. Поэтому повышать цены на акцизную продукцию нужно разумно. Чтобы не было перекосов", - говорит финансовый знаток Алексей Кущ.

Он добавил, что акцизные товары будут дорожать примерно один-два года.

"Государство пытается вернуть в бюджет то, что было потеряно за 4 года девальвации гривны. Если пересчитать акцизные поступления в доллары по курсу валют 2013-го и сейчас, Украина существенно отстает от Европы", - подытожил Кущ.

В Украине минимальная цена на бутылку водки установлена ​​на уровне 89,7 грн. Средняя, ​​по данным Госстата, составляет 92 грн.

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