|Фотография с плачущим ребенком-мигрантом на границе США стала поводом для благотворительной акции и сбора более $10 млн
|21.06.2018 00:47
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Wow. What a powerful and heartbreaking front page. 'A 2-year-old Honduran girl cries as her mother is detained near the Mexican border in McAllen, Texas.' pic.twitter.com/FAjDWN0FCc— Nooruddean (@BeardedGenius) 16 червня 2018 р.
Жители Калифорнии Шарлотта и Дейв Уиллнер организовали в Facebook кампанию по сбору средств под лозунгом "Воссоединим иммигранта со своим ребенком". Около 250 тыс. американцев уже пожертвовали более $10 млн, хотя изначальной целью акции было $1,5 тыс, пишет The New York Times.Средства пойдут на юридическое представительство детей-иммигрантов, чтобы освободить их из центров содержания и воссоединить с родителями.
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