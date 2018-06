Ведущие американские СМИ разместили на своих обложках снимок трехкратного лауреата премии World Press Photo Джона Мура, на котором запечатлены двухлетняя девочка из Гондураса и ее мама во время обыска на границе США и Мексики. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Американские органы опеки разделили уже сотни семей мигрантов Фото: EPA Обладатель Пулитцеровской премии и трехкратный лауреат премии World Press Photo Джон Мур запечатлел историю женщины из Гондураса и ее двухлетней дочери, которых задержали на границе США и Мексики. Перед обыском силовики приказали матери опустить ребенка на землю, после чего девочка расплакалась.Эту фотографию разместили на своих обложках ведущие американские СМИ. Wow. What a powerful and heartbreaking front page. 'A 2-year-old Honduran girl cries as her mother is detained near the Mexican border in McAllen, Texas.' pic.twitter.com/FAjDWN0FCc — Nooruddean (@BeardedGenius) 16 червня 2018 р. Жители Калифорнии Шарлотта и Дейв Уиллнер организовали в Facebook кампанию по сбору средств под лозунгом "Воссоединим иммигранта со своим ребенком". Около 250 тыс. американцев уже пожертвовали более $10 млн, хотя изначальной целью акции было $1,5 тыс, пишет The New York Times.Средства пойдут на юридическое представительство детей-иммигрантов, чтобы освободить их из центров содержания и воссоединить с родителями. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



