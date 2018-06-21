Глава немецкого Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Массен обвинил в недавней масштабной кибератаке на электросети и энергетические компании России. Об этом сообщает со ссылкой на DW.

Об этом Массена заявил в интервью газетам медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

“Почерк преступников — на самом деле лишь один из индикаторов, указывающих на то, что атаку могли контролировать из России”, — отметил он. В то же время деталей расследования Ханс-Георг Массен не представил. Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI) сообщило о масштабной кибератаке “Berserk Bear” 13 июня.

По данным ведомства, злоумышленники пытались ворваться в интернет-сети немецких энергопоставщиков. Хакерам, однако, удалось сломать сетевую инфраструктуру только в офисах нескольких компаний.

Как сообщал Германия и Италия намерены вместе работать над решением миграционного кризиса.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира