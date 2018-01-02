Не достигшим 20-летнего возраста в Литве теперь не продадут спиртного

С нового года в Литве введены новые ужесточения на рынке алкоголя.

Так, с 1 января с небольшими исключениями запрещена любая реклама спиртного.

Кроме того, приобрести алкоголь в Литве теперь можно только с 20 лет. Если у продавца возникли сомнения по поводу возраста покупателя, он потребует показать удостоверяющий личность документ.

В местах торговли алкоголем, за исключением учреждений общественного питания, сокращено время торговли алкоголем: в рабочие дни и по субботам его можно приобрести с 10 до 20 часов, по воскресеньям - с 10 до 15 часов.

Не осталось места для алкоголя и на спортивных аренах и залах, где будут проходить спортивные соревнования. Учреждениям общественного питания: кафе, пиццериям и барам летом будет разрешена открытая торговля алкоголем в радиусе до 40 метров от помещения.