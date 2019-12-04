Зеленский надеется договориться в Париже с РФ о большом обмене пленными - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский надеется договориться в Париже с РФ о большом обмене пленными
04.12.2019 13:50
Зеленский хочет договориться с Путиным об обмене "всех на всех"
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
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