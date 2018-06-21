На Сумщине мужчина, который называется 25-летним Степаном Смирновым, два года провел в рабстве. Там его чуть не забили до смерти - терпел побои и издевательства,передает со ссылкой на .

Мужчине удалось убежать, а уже на дороге его подобрал неравнодушеный водитель, говорилось в "Чрезвычайных новостях".

"Степан попросился ко мне в авто чтобы доехать до . По дороге мы разговорились и он рассказал свою историю. Тогда мы с женой решили, что его следует отвезти в больницу", - рассказывает Николай.

Никаких документов и родственников у Степана нет. Мужчина утверждает, что вырос в интернате, а затем директор Татьяна Аркадьевна отдала его в рабство.

Интернат на который указывает Степан находится в селе Бабанка Черкасской области. Директора этого заведения зовут Надежда и она утверждает, что такого воспитанника у них никогда не было. Также она добавила, что в интернате никогда не работал человек имя Татьяна Аркадьевна.

Никогда Степана не видели и в деревне, где находится интернат.

Кто на самом деле этот человек и где его документы теперь выясняют правоохранители.

В Одесской области правоохранители освободили около 30 человек, которых незаконно удерживали и использовали как рабов. Среди них была женщина на 8-м месяце беременности.

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