|Звезда Властелина колец выпустит компьютерную игру
|21.06.2018 01:13
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Компания голливудского актера Элайджи Вуда SpectreVision и разработчик игр Ubisoft вместе работают над созданием компьютерной игры Transference. Об этом пишет со ссылкой на .
О проекте актер рассказал за кулисами пресс-конференции Ubisoft's E3. По его словам, проект будет представлять собой полноценную игру, а не киносюжет в виртуальной реальности.
Известно, что компания Вуда занимается преимущественно производством фильмов ужасов. При этом технологии VR поспособствовали тому, чтобы фильмы оказались более зрелищными и пугающими.
После того, как началась работа над Transference, актер понял, что именно играми хочет заниматься и в дальнейшем.
Ожидается, что презентация игры Transference состоится осенью 2018 года. Она будет доступна на PC и XBox.
Ранее сообщалось, что был опубликован с демонами.