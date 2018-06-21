Компания голливудского актера Элайджи Вуда SpectreVision и разработчик игр Ubisoft вместе работают над созданием компьютерной игры Transference. Об этом пишет со ссылкой на .

О проекте актер рассказал за кулисами пресс-конференции Ubisoft's E3. По его словам, проект будет представлять собой полноценную игру, а не киносюжет в виртуальной реальности.

Известно, что компания Вуда занимается преимущественно производством фильмов ужасов. При этом технологии VR поспособствовали тому, чтобы фильмы оказались более зрелищными и пугающими.

После того, как началась работа над Transference, актер понял, что именно играми хочет заниматься и в дальнейшем.

Ожидается, что презентация игры Transference состоится осенью 2018 года. Она будет доступна на PC и XBox.

Ранее сообщалось, что был опубликован с демонами.

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