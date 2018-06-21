Украинская Премьер-лига получила письмо от новичка чемпионата Украины ФК “Полтава” о желании сняться с предстоящего турнира, сообщает со ссылкой на сайт УПЛ.

В письме ФК “Полтава”, который получила УПЛ, за подписью Президента клуба Леонида Соболева, о снятии с соревнований УПЛ в связи с невозможностью приведения стадиона “Локомотив” в соответствие с требованиями регламентных документов УПЛ и ФФУ.

Сообщается, что на общем собрании участников УПЛ, прошедших 5 июня 2018 года, ФК “Полтава” был принят в состав участников УПЛ и получил аттестат для участия в соревнованиях УПЛ. Как указано в аттестате, клуб заявил в качестве основного домашнего стадиона стадион “Ворскла” им. А. Бутовского.

В связи с этим Украинская Премьер-Лига обратилась в ФК “Полтава” с просьбой уточнить позицию клуба на участие в соревнованиях в сезоне 2018/19, ведь для УПЛ не совсем понятна позиция клуба об отказе от участия в соревнованиях УПЛ из-за неготовности стадиона “Локомотив”.

Отмечено, что в случае отказа ФК “Полтава” от участия в соревнованиях УПЛ, Украинская Премьер-Лига будет действовать в соответствии со своим Уставом и в порядке, предусмотренном действующим Регламентом соревнований.

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