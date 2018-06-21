Государственный департамент США поддержал заявление директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард по поводу принятия в Украине закона "О Высшем антикоррупционном суде", напомнив, что с ее позицией согласился президент Петр Порошенко. Госдеп: Украина сделала важный шаг на пути к европейскому будущему Фото: EPA "Нам было приятно увидеть, что эта важная часть законодательства была принята при широкой поддержке в Верховной Раде. Тем самым Украина сделала важный шаг на пути к европейскому будущему, которого требовали люди во время Революции достоинства", – подчеркивается в коммюнике.Госдеп также поддержал заявление директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард по этому поводу."Она и президент [Петр] Порошенко договорились, что Рада должна быстро внести поправки в закон, чтобы [антикоррупционный] суд смог рассматривать все дела, которые подпадают под его юрисдикцию, включая существующие случаи коррупции, а также принять дополнительное законодательство для официального создания суда", – уточняется в заявлении.Эти шаги, заверили в ведомстве, позволят Украине преодолеть коррупцию, которая "угрожает национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию".7 июня Верховная Рада приняла закон "О Высшем антикоррупционном суде". 11 июня его подписал Порошенко.13 июня после публикации закона в официальной прессе Центр противодействия коррупции заявил, что в документе появилась норма, которая не зачитывалась в Раде и не обсуждалась в профильном комитете. Согласно ей, апелляции по делам Национального антикоррупционного бюро Украины, которые уже поступили в суды, будут рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в антикоррупционном суде.НАБУ пояснило, что указанная правка может нивелировать работу детективов бюро за последние три года.В комитете Рады по вопросам правовой политики и правосудия заверили, что уточнение об апелляции прошло все стадии согласования. Согласно коммюнике, это была рекомендация экспертов Венецианской комиссии. В последней заверили, что не имеют отношения к норме.14 июня в парламенте зарегистрировали законопроект №8473 об отмене правки.18 июня спикер парламента Андрей Парубий допустил внесение изменений в закон.Для запуска антикоррупционного суда Рада также должна одобрить законопроект "О создании Высшего антикоррупционного суда" и внести изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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