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Госдеп США считает, что закон об антикоррупционном суде в Украине нуждается в правках
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21.06.2018 01:19
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Государственный департамент США поддержал заявление
директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард по поводу принятия в
Украине закона "О Высшем антикоррупционном суде", напомнив, что с
ее позицией согласился президент Петр Порошенко. Госдеп: Украина
сделала важный шаг на пути к европейскому будущему Фото: EPA "Нам
было приятно увидеть, что эта важная часть законодательства была
принята при широкой поддержке в Верховной Раде. Тем самым Украина
сделала важный шаг на пути к европейскому будущему, которого
требовали люди во время Революции достоинства", –
подчеркивается в коммюнике.Госдеп также поддержал заявление
директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард по этому поводу."Она и
президент [Петр] Порошенко договорились, что Рада должна быстро
внести поправки в закон, чтобы [антикоррупционный] суд смог
рассматривать все дела, которые подпадают под его юрисдикцию,
включая существующие случаи коррупции, а также принять
дополнительное законодательство для официального создания
суда", – уточняется в заявлении.Эти шаги, заверили в
ведомстве, позволят Украине преодолеть коррупцию, которая "угрожает
национальной безопасности, процветанию и демократическому
развитию".7 июня Верховная Рада приняла закон "О Высшем
антикоррупционном суде". 11 июня его подписал Порошенко.13
июня после публикации закона в официальной прессе Центр
противодействия коррупции заявил, что в документе появилась норма,
которая не зачитывалась в Раде и не обсуждалась в профильном
комитете. Согласно ей, апелляции по делам Национального
антикоррупционного бюро Украины, которые уже поступили в суды,
будут рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в
антикоррупционном суде.НАБУ пояснило, что указанная
правка может нивелировать работу детективов бюро за
последние три года.В комитете Рады по вопросам правовой политики и
правосудия заверили, что уточнение об апелляции прошло все
стадии согласования. Согласно коммюнике, это была рекомендация
экспертов Венецианской комиссии. В последней заверили, что не
имеют отношения к норме.14 июня в парламенте зарегистрировали
законопроект №8473 об отмене правки.18 июня спикер
парламента Андрей Парубий допустил внесение изменений в
закон.Для запуска антикоррупционного суда Рада также должна
одобрить законопроект "О создании Высшего антикоррупционного суда"
и внести изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей".
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