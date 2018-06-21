|В Администрации Президента отказались отвечать, подан ли иск против BBC за материал о "проплаченной" встрече Порошенко с Трампом
|21.06.2018 01:27
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https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine/posts/2011742048896453
Порошенко и Трамп встретились 20 июня 2017 года в Белом доме в Вашингтоне. После встречи украинский президент сообщил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и выступают за продолжение реформ в стране. Порошенко отметил, что стороны достигли договоренности в области военно-технического и экономического сотрудничества. По словам Трампа, была "очень-очень хорошая дискуссия, и достигнут значительный прогресс".23 мая 2018 года ВВС со ссылкой на высокопоставленного офицера разведки из Администрации Президента Украины сообщило, что адвокат Трампа Майкл Коэн получил минимум $400 тыс. за организацию встречи в Белом доме Трампа и Порошенко. В Администрации Президента Украины назвали эту информацию ложью, клеветой и частью кампании по дискредитации украинско-американских отношений, а также "персональной атакой" на лидеров двух стран.
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