Министерство юстиции США попросит федерального судью увеличить разрешенный 20-дневный срок совместного пребывания семей нелегальных иммигрантов. Об этом сообщило агентство Reuters, передает

“Сейчас у нас есть законные полномочия удерживать семьи на срок до 20 дней. Мы хотим убедить судью (Окружного суда США по Центральному округу Калифорнии Долли) Джи изменить это, чтобы увеличить срок совместного пребывания семей”, — заявил министр юстиции США Джефф Сешнс.

20 июня президент США Дональд Трамп подписал исполнительный приказ, в соответствии с которым прекращается практика разлучения семей нелегальных иммигрантов. В соответствии с текстом документа, который был распространен администрацией, президент дает поручение министерству юстиции добиться изменения судебного предписания одного из окружных судов штата Калифорния таким образом, чтобы оно позволяло семьям, задержанным за незаконное пересечение американской границы, вместе находиться в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дела. Указом также даются поручения главе министерства внутренней безопасности и Пентагона помогать подбору мест размещения семей нелегалов и, в случае необходимости, строительства для этого объектов.

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