О причастности российских хакеров к кибератаке на немецкие энергетические компании говорит, в частности, способ действия злоумышленников, отметил глава Федеральной службы по охране конституции Германии Ханс-Георг Маассен. Первые признаки кибервмешательства появились летом 2017 года Фото: ЕРА В результате кибератаки, о которой стало известно 13 июня, были взломаны некоторые офисные сети. Общее количество компаний, которые пострадали от действий киберпреступников, Маассен не назвал.По его словам, первые признаки кибервмешательства появились летом 2017 года.Маассен отметил, что о причастности к кибератаке российских хакеров говорит, в частности, Modus operandi – способ действия злоумышленников."Указывает на российский контроль за атакой", – заявил глава немецкой службы.Хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, подозревают в серии атак на иностранные структуры. В частности, 31 июля 2016 года кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что компьютеры комитета партии взломали роcсийские спецслужбы.10 декабря 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие обвинения "непристойными".В декабре 2016 года министерство иностранных дел Польши подверглось хакерской атаке, за которой могли стоять российские спецслужбы.31 января 2017 года стало известно, что в Чехии были зафиксированы десятки случаев взлома электронных ящиков сотрудников дипломатических ведомств. В МИД заявили, что характер хакерских нападений “очень напоминает атаки против системы Демократической партии в США”.В феврале стало известно, что хакеры, которых идентифицировали как угрозу APT29 из России, попытались взломать электронную почту представителей Норвежской службы полиции безопасности.В мае 2017 года Маассен заявлял, что в Германии ожидают кибератак со стороны российских спецслужб накануне парламентских выборов в сентябре. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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