|Полторак заговорил о закупке у США систем Patriot
|21.06.2018 01:52
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Министр обороны Степан Полторак предлагает использовать возможные поступления в госбюджет от борьбы с контрабандой на на закупку американских систем противовоздушой обороны Patriot.
Об этом он сказал в ходе заседания правительства в среду, 20 июня, пишет со ссылкой на .
"Например, этих $4 млрд хватило бы нам, чтобы купить пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией", - сказал он.
По оценкам министра внутренних дел Арсена Авакова, от борьбы с контрабандой
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