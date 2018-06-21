Министр обороны Степан Полторак предлагает использовать возможные поступления в госбюджет от борьбы с контрабандой на на закупку американских систем противовоздушой обороны Patriot.

Об этом он сказал в ходе заседания правительства в среду, 20 июня, пишет со ссылкой на .

"Например, этих $4 млрд хватило бы нам, чтобы купить пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией", - сказал он.

По оценкам министра внутренних дел Арсена Авакова, от борьбы с контрабандой

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