Депутат от ОПЗЖ Кальцев девять раз кнопкодавил на вчерашнем голосовании за своего соседа Пономарева.

Народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Владимир Кальцев на вчерашнем заседании парламента девять раз нарушил процедуру личного голосования.

Отмечается, что он 8 раз кнопкодавил за поправки к законопроекту о совершенствовании деятельности Госбюро расследований №2116 и 1 раз при регистрации депутатов на вечернее заседание.

На опубликованном видео видно, как Кальцев прикрывает левую руку листом бумаги и кнопкодавит.

Нардеп голосовал за своего коллегу-мажоритарщика от ОПЗЖ Александра Пономарева. Оба депутата родом из Запорожской области. Общественники напоминают, что 14 ноября Пономарев кнопкодавил вместо Кальцева.

Таким образом, Кальцев стал девятым кнопкодавом в Верховной Раде 9-го созыва.

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