Как минимум семь человек погибли и 11 пострадали в среду в ДТП с грузовиком в штате Чьяпас на юге Мексики. Об этом сообщает со ссылкой на мексиканское издание Milenio.

На въезде в город Тустла-Гутьеррес трейлер протаранил несколько автомобилей, после чего сбил группу людей, ожидавших автобуса на обочине дороги.

Пострадавшие были доставлены в городские больницы, сведений об их состоянии обнародовано не было. По предварительным данным, причиной трагедии стал отказ тормозной системы грузовика. Водитель машины получил легкие травмы, в ближайшее время он сможет дать показания по поводу случившегося.

Как сообщал вооруженное набег совершено в среду, 13 июня, на участников похоронной процессии в городе Гвадалахара, столице штата Халиско на западе Мексики. Жертвами атаки стали два человека, шестеро получили ранения.

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