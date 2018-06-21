Главу Белого дома Дональда Трампа впечатлили фотографии испуганных детей-мигрантов, которых американские органы опеки забирают у родителей. Трамп: В то же время мы сохраняем сильную границу Фото: EPA Американский руководитель отметил, что на него повлияли фото и видео испуганных детей-мигрантов, которых забирают у родителей."В то же время мы сохраняем сильную границу – и сохраняем политику "нулевой терпимости". У нас нулевая терпимость в отношении людей, которые попадают в нашу страну нелегально", – сказал Трамп.Политику "нулевой терпимости" власти США стали применять в мае 2018 года. Задержанных нелегалов передают в федеральные суды, а их детей переводят под опеку или возвращают на родину.До этого ведущие американские СМИ разместили на своих обложках снимок трехкратного лауреата премии World Press Photo Джона Мура, на котором запечатлены плачущая двухлетняя девочка из Гондураса и ее мама во время обыска на границе США и Мексики.Жители Калифорнии Шарлотта и Дейв Уиллнер организовали в Facebook кампанию по сбору средств под лозунгом "Воссоединим иммигранта со своим ребенком". Около 250 тыс. американцев уже пожертвовали более $10 млн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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