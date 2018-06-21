В курортном поселке Кирилловка Запорожской области спасатели достали из воды Азовского моря тело 39-летнего мужчины. За него держалась 9-летняя дочь,передает со ссылкой на .

"Погибшего обнаружили у Федотовой косы в районе базы отдыха "Троя". Одна из отдыхающих заметила, что из моря на берег долго не возвращаются два человека и обратилась за помощью к работнику проката гидроциклов. Он на расстоянии 50 м от берега заметил тело мужчины, за которое держалась маленькая девочка", - сообщили в пресс-службе ДГСЧС области.

Как стало известно, отец с дочерью приехали на курорт из Харькова и решили поплавать на матрасе, однако это закончилось трагедией.

Спасатели доставили на берег тело утопленника и его 9-летнюю дочь. Жизни девочки ничего не угрожает. По факту трагедии ведется расследование. Тело мужчины отправили на экспертизу.

20 июня в Приморском Килийского района Одесской области было найдено тело 10-летнего Кирилла. Утонул в море во время отдыха. Поисковые работы продолжались более двух суток.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира