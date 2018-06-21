Лондон обеспокоен возможностью встречи в июле президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, особенно если она произойдет раньше саммита НАТО и визита главы американской администрации в Великобританию. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в британском правительстве и западный осторожный источник, передает

“Не ясно, состоится ли эта встреча до (саммита) НАТО и визита (Трампа) в Великобританию или после. Безусловно, для нас было бы лучше, если бы это было после”, — приводит издание слова источника в Уайтхолле. “Это придает иную динамику и без того колоритной неделе”, — добавил он.

The Times пишет, что основная обеспокоенность Лондона в свете возможной встречи лидеров РФ и Соединенных Штатов заключается в том, что она может негативно отразиться на приверженности Трампа общим целям НАТО и на результатах его поездки в Великобританию, которая намечена на 13 июля. “Все встревожены тем, что происходит, боятся за будущее (Североатлантического) альянса”, — сказал источник газеты в британском правительстве. Отмечается, что местом для проведения встречи с большой степенью вероятности рассматривается штаб-квартира ОБСЕ в Вене.

Западный осторожный источник сообщил изданию, что подобная встреча в преддверии саммита НАТО, намеченного на 11-12 июля в Брюсселе, может вызвать “смятение и обеспокоенность”. “Это будет очень негативное событие”, — отметил он.

Как сообщал Трамп встретится с королевой Елизаветой II.

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