Юлия рассказала, что в случае победы на президентских выборах сразу проведет референдум с целью принятия новой конституции Украины и превращение страны в парламентскую республику,передает со ссылкой на .

Если ее план удастся, то украинцы будут выбирать уже канцлера, сказала во время видеоконференции в Facebook.

"Возможно, я буду последним президентом, которого вы выберете. Но если мой план станет реальностью, вы сможете всенародно избирать канцлера, вместе с большинством в парламент", - заявила она.

Также сказала, что вероятно вместо слова "канцлер" будут использоваться названия "гетман" или "премьер-министр". При этом она отметила, что никогда не допустит превращения Украины в федеративное государство

"Федерализация в нашей стране не допустима, так как существуют очень сильные центробежные силы, которые сегодня разрывают нашу страну ... Забудьте о слове "федерализация". Я никогда этого не допущу, если будет возможность вместе с вами по-другому строить Украину. Федерализации не будет никогда. Унитарное страна! ", - объяснила .

Любой формат мирного освобождения Донбасса встречает нежелание России прекратить агрессию. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны сказал в интервью.

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