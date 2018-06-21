Стал известен полный график контрольных поединков донецкого “Шахтера” на летних сборах-2018. Об этом сообщает сайт “горняков”, передает

Всего подопечные Паулу Фонсека проведут пять спаррингов. Сначала с 21 по 30 июня состоятся две контрольные игре в немецком Грассау.

3 июля “оранжево-черные” отправятся в австрийский Фельден. В рамках второго этапа запланировано три товарищеских матча:

• 5 июля против “Аустрии” (Австрия)

• 9 июля с “Витесс” (Нидерланды)

• 12 июля против “Бешикташа” (Турция).

Как сообщал на первом сборе “Шахтеру” будут противостоять команды из Болгарии и Дании.

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