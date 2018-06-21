|"Шахтер" объявил имена трех соперников на сборах в Германии
|21.06.2018 02:25
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Стал известен полный график контрольных поединков донецкого “Шахтера” на летних сборах-2018. Об этом сообщает сайт “горняков”, передает
Всего подопечные Паулу Фонсека проведут пять спаррингов. Сначала с 21 по 30 июня состоятся две контрольные игре в немецком Грассау.
3 июля “оранжево-черные” отправятся в австрийский Фельден. В рамках второго этапа запланировано три товарищеских матча:
• 5 июля против “Аустрии”
(Австрия)
Как сообщал на первом сборе “Шахтеру” будут противостоять команды из Болгарии и Дании.
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