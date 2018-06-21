По данным российского следствия, банда доставленного из Австрии криминального авторитета Аслана Гагиева, начиная с 2004 года, убила мэра Владикавказа Виталия Караева, вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева, главу правления банка "Кутузовский" Олега Новосельского, а также ряд руководителей правоохранительных органов. Гагиев симулировал аэрофобию, чтобы затянуть экстрадицию Скриншот: Россия 24 / YouTube Российские СМИ называют Гагиева "киллером №1". Жертвами его банды, основанной в 2004 году, стали мэр Владикавказа Виталий Караев, вице-премьера Северной Осетии Казбек Пагиев, нескольких высокопоставленных полицейских Северной Осетии, глава правления банка "Кутузовский" Олег Новосельский и другие, уточняет "Русская служба BBC".Около 10 сообщников Джако уже приговорены в РФ к длительным срокам заключения. Гагиева объявили в международный розыск в октябре 2014 года, а задержали в Австрии в январе 2015-го. В ноябре 2017 года злоумышленнику удалось затянуть процесс экстрадиции, симулировав аэрофобию.Гагиев может быть собственником многих объектов недвижимости в РФ. "Московский комсомолец" называет его одним из крупнейших владельцев судоверфей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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