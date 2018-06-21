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В Россию экстрадировали "киллера №1", который может быть причастен к убийству десятков чиновников и бизнесменов
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21.06.2018 02:39
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По данным российского следствия, банда доставленного из Австрии
криминального авторитета Аслана Гагиева, начиная с 2004 года, убила
мэра Владикавказа Виталия Караева, вице-премьера Северной Осетии
Казбека Пагиева, главу правления банка "Кутузовский" Олега
Новосельского, а также ряд руководителей правоохранительных
органов. Гагиев симулировал аэрофобию, чтобы затянуть экстрадицию
Скриншот: Россия 24 / YouTube Российские СМИ называют Гагиева
"киллером №1". Жертвами его банды, основанной в 2004 году, стали
мэр Владикавказа Виталий Караев, вице-премьера Северной Осетии
Казбек Пагиев, нескольких высокопоставленных полицейских Северной
Осетии, глава правления банка "Кутузовский" Олег Новосельский и
другие, уточняет "Русская служба BBC".Около 10 сообщников Джако уже
приговорены в РФ к длительным срокам заключения. Гагиева объявили в
международный розыск в октябре 2014 года, а задержали в Австрии в
январе 2015-го. В ноябре 2017 года злоумышленнику удалось затянуть
процесс экстрадиции, симулировав аэрофобию.Гагиев может быть
собственником многих объектов недвижимости в РФ. "Московский
комсомолец" называет его одним из крупнейших владельцев
судоверфей.
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