В прошлом году украинские чиновники задекларировали 915 объектов недвижимости в 43 странах мира. Больше только в России, Беларуси, Польши и Молдавии.

Общая площадь задекларированной недвижимости превышает 2 млн кв. м, или 212 га. Это примерно в 1,5 раза больше площади всей земли под резиденцией "Межигір'я" Виктора Януковича, передает со ссылкой на .

На оффшорные компании депутата Юлии Левочкиной записаны два дома на Лазурном побережье Франции площадью 1056 и 337 кв. м.

Жена главы Луганской облгосадминистрации Юрия Гарбуза Ольга имеет на территории России почти 62,5 га земли. До 2017 года она была гражданкой .

Реже только чиновники вкладываются в зарубежную нежилую недвижимость и гаражи с паркоместами. задекларировал 79-метровый гараж в России. Депутат Ярослав Дубневич - 459-метровую торгово-офисное здание в Латвии.

В первую четверку самых популярных государств по количеству недвижимости вошли Россия (411 объектов), Беларусь (71 объект), Польша (63 объекта) и Молдова (58 объектов). В госслужащие задекларировали 54 объекта недвижимого имущества.

До 1 апреля 2018 года все чиновники должны были подать свои электронные декларации. Одним из первых свою декларацию обнародовал . Президент задекларировал 16 303 874 грн доходов за 2017 год. Из этих денег 336 тыс. грн составляет заработная плата, 15 795 874 грн - проценты по депозитам. Сумма средств на банковских счетах Порошенко уменьшилась за год на $430 тыс.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира