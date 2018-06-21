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Портников считает, что Сенцова Россия могли бы обменять, как и Савченко
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21.06.2018 02:55
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В России считали, что освобождение украинской летчицы Надежды
Савченко приведет к серьезной дестабилизации ситуации в Украине, но
ошиблись, отметил политический обозреватель Виталий Портников.
Причин менять Олега Сенцова, по его мнению, у Москвы нет.
Портников: Украинцы сегодня любят, завтра ненавидят Фото: Александр
Харват / Facebook "Российская власть, как правило, идет на какие-то
обмены, когда у нее есть четкое политическое понимание, зачем это
делать. Так было с Надеждой Савченко. Потому что считалось, по
крайней мере от меня это не скрывали мои российские источники, что
освобождение Надежды Савченко приведет к серьезной дестабилизации
ситуации в Украине. Не привело, потому что Россия не очень понимает
Украину, она не понимает, что для украинского населения и для
электората вообще авторитета особого не существует", – сказал
он.По словам обозревателя, "украинцы сегодня любят, завтра
ненавидят, они способны менять свое мнение к персонажу очень
быстро".Портников считает, что Сенцова могли бы обменять при
посредничестве лидера движения "Украинский выбор" Виктора
Медведчука, если бы у политика повысились рейтинги после участия в
массовом освобождении удерживаемых лиц в конце 2017 года.Савченко,
которая в 2014 году была захвачена боевиками "ЛНР, а затем вывезена
в Россию и осуждена там на 22 года лишения свободы, прошла в
Верховную Раду по списку "Батьківщини", где была первым номером. В
мае 2016 году ее обменяли на задержанных на Донбассе российских
военных. После возвращения в Украину Савченко начала работу в
парламенте. В декабре 2016 года после переговоров с главарями "ДНР"
и "ЛНР" в Минске ее исключили из фракции
"Батьківщини".Сенцов был приговорен в РФ к 20
годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский
суд признал его виновным в создании в Крыму
террористического сообщества и руководстве им, покушении
на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении
огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических
актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не
признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную
голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал
освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не
включил.
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