Курс Bitcoin 2 января на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с понедельником незначительно снизился.

Курс покупки Bitcoin к доллару 2 января, во вторник, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует еizvestia.com.

Американская биржа Poloniex 13 391.00 BTС/USD (-0.51%)

Американская биржа Bitfinex 13 373.00 BTС/USD (-0.54%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с понедельником (13 460.00 BTС/USD) упал на 0.51%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 83 742 464 долларов на 6209 биткоинов.

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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

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