Как сообщает пресс-служба КГГА, ученики дневной формы обучения получат ученические е-билеты, дающие право пользоваться льготным проездом в общественном транспорте Киева.

"Власти города обеспечат школьников е-билетами бесплатно. Дизайн карты разрабатывала команда "Агентов перемен". В основе дизайна - идея дать возможность школьникам под себя менять карту, взаимодействовать с ней, например, лепить наклейки. Эту идею можно будет развивать и дальше: каждая школа может сделать свой личный набор наклеек и раздать ученикам. Таким образом школа будет продвигать себя между других заведений, а ученики будут чувствовать причастность к любимой школе. Или город сможет делать особые наклейки для отличия учеников, например, за победы в олимпиадах. Яркий цвет будет отличать карточку между других, а наклейки на нем будут выглядеть наилучшим образом", - говорится в сообщении.

Информация на обороте сделана максимально контрастной для лучшей читабельности, а дата действия билета выделена, чтобы каждый контроллер мог как можно быстрее увидеть эту информацию.

Ученические проездные действительны весь период обучения на всех видах транспорта без ограничения количества поездок. При потребности родители смогут испытывать перемещение своих детей с ученическим е-билетом через мобильное приложение Kyiv Smart City, отражающее и сохраняющее информацию о поездках.

Электронный ученический билет будет многофункциональным.

"Поскольку проездной будет иметь функцию идентификации владельца, он станет электронным ключом ученика к различным сервисам и возможностям. Школьники смогут использовать карточку для бесплатного проезда в общественном транспорте и льготного входа в учреждения культуры. В будущем ученический е-билет будет инструментом для пользования электронным ученическим кабинетом с онлайн-дневником и заданиями. Со временем с его помощью школьники будут получать обеды в столовых. Таким образом маленькие киевляне будут учиться легко и умело использовать цифровые сервисы для обеспечения своих потребностей и получения услуг", - сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Внедрение ученического е-билета в столице состоится в несколько этапов. В рамках первой волны проекта более 35 000 школьников из десяти районов Киева начнут использовать ученический электронный билет. В ноябре-январе будет производиться сбор информации об учащихся для изготовления билетов. В «Личном кабинете киевлянина» будет создан новый раздел, куда родители школьников будут направлять информацию о своих детях. Эти данные получат учебные заведения для проверки и согласования. Школы будут направлять проверенную информацию коммунальному предприятию "ГИВЦ", которое будет заниматься изготовлением электронных ученических билетов.

В марте 2020 года в столице планируется выпустить 100% электронных ученических билетов.

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