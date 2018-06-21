Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР в среду передала Соединенным Штатам остатки 200 погибших в ходе Корейской войны американских военнослужащих. Глава государства заявил об этом во время выступления перед сторонниками в городе Дулут (штат Миннесота), сообщает

“Мы вернули останки наших павших великих героев. Сегодня (останки) двухсот (военнослужащих) были возвращены”, — отметил президент.

Ранее агентство Reuters сообщило, что КНДР должна была передать останки Южной Корее, которые затем будут транспортированы на базу американских ВВС Хикэм на Гавайских островах. По сведениям агентства, процесс опознания погибших военнослужащих может занять многие месяцы и даже годы.

Около 7,7 тысяч американских военнослужащих числятся пропавшими без вести со времен Корейской войны 1950-1953 годов. По сведениям Пентагона, представители КНДР заявляли ранее о нахождении у них останков 200 американских военнослужащих.

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