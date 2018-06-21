На посту старшего директора управления по контролю за оружием массового уничтожения в совете национальной безопасности США Андреа Холл работала с июня 2016 года. В СНБ ее уход назвали ротационным. Холл возглавляла межведомственную группу по денуклеаризации Северной Кореи Скриншот: OPCW / YouTube Холл с июня 2016 года работала на посту старшего директора управления по контролю за оружием массового уничтожения в совете национальной безопасности США (СНБ).Также она возглавляла межведомственную группу по денуклеаризации Северной Кореи, в которую входят члены Государственного департамента, Тихоокеанского командования вооруженных сил, Национального управления по ядерной безопасности и других учреждений.В СНБ уход Холл назвали ротационным. Ее уже заменила другой знаток по ядерной тематике Джулия Бентц, проинформировало агентство Reuters.19 июня подал в отставку заместитель главы аппарата Белого дома Джо Хагин, который руководил подготовкой исторического саммита США и КНДР в Сингапуре. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки холл сша июня снб управления Теги: мир