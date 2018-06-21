На посту старшего директора управления по контролю за оружием
массового уничтожения в совете национальной безопасности США Андреа
Холл работала с июня 2016 года. В СНБ ее уход назвали ротационным.
Холл возглавляла межведомственную группу по денуклеаризации
Северной Кореи Скриншот: OPCW / YouTube Холл с июня 2016 года
работала на посту старшего директора управления по контролю за
оружием массового уничтожения в совете национальной безопасности
США (СНБ).Также она возглавляла межведомственную группу по
денуклеаризации Северной Кореи, в которую входят члены
Государственного департамента, Тихоокеанского командования
вооруженных сил, Национального управления по ядерной безопасности и
других учреждений.В СНБ уход Холл назвали ротационным. Ее уже
заменила другой знаток по ядерной тематике Джулия Бентц,
проинформировало агентство Reuters.19 июня подал в отставку
заместитель главы аппарата Белого дома Джо Хагин,
который руководил подготовкой исторического саммита США и
КНДР в Сингапуре.
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