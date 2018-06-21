В Сети был опубликован первый "живой" снимок будущего смартфона Samsung Galaxy S10. Судя по фото, гаджет будет полностью лишен рамок на экране, как однако, и популярного "выреза", как у X. Об этом пишет со ссылкой на .

На передней панели не видно датчиков, и предполагается, что они вместе со сканером отпечатков пальцев встроены в экран.

Ожидается также, что смартфон получит фронтальную 3D-камеру, которая будет распознавать лицо пользователя.

Выпуск смартфона может состояться уже в январе 2019 года.

Ранее сообщалось, что эксперты компании Counterpoint Research .

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