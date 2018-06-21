|Galaxy S10 показали на первом "живом" фото
|21.06.2018 03:14
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В Сети был опубликован первый "живой" снимок будущего смартфона Samsung Galaxy S10. Судя по фото, гаджет будет полностью лишен рамок на экране, как однако, и популярного "выреза", как у X. Об этом пишет со ссылкой на .
На передней панели не видно датчиков, и предполагается, что они вместе со сканером отпечатков пальцев встроены в экран.
Ожидается также, что смартфон получит фронтальную 3D-камеру, которая будет распознавать лицо пользователя.
Выпуск смартфона может состояться уже в январе 2019 года.
Ранее сообщалось, что эксперты компании Counterpoint Research .
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