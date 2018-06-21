|Вооруженным Калашниковым в правительственном квартале оказался подросток
|21.06.2018 03:22
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Вооруженным автоматом Калашникова в маске мужчиной, которого задержали в правительственном квартале столицы, оказался 15-летний парень,передает со ссылкой на .
Меры предосторожности ему пока не избирали. Об этом сообщают "Украинские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
"Ему 15 лет, родители забрали домой", - сказал собеседник агентства.
По факту обнаружения у подростка оружия открыто уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием и боеприпасами".
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