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Вооруженным Калашниковым в правительственном квартале оказался подросток
21.06.2018 03:22
Вооруженным Калашниковым в правительственном квартале оказался подросток По теме:

Вооруженным автоматом Калашникова в маске мужчиной, которого задержали в правительственном квартале столицы, оказался 15-летний парень,передает со ссылкой на .

Меры предосторожности ему пока не избирали. Об этом сообщают "Украинские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Ему 15 лет, родители забрали домой", - сказал собеседник агентства.

По факту обнаружения у подростка оружия открыто уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием и боеприпасами".


В возле здания Кабмина задержали мужчину с автоматом. Он шел в направлении Верховной Рады Украины, где состоялась массовая акция. Мужчину задержали. Кроме огнестрельного оружия у него изъяли два кастеты, ножи и дымовую шашку.







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