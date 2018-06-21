Главный тренер ФК “Заря” Юрий Вернидуб поставил подпись под двухлетним контрактом с командой из Луганска, сообщает со ссылкой на сайт команды.

Вернидуб был назначен исполняющим обязанности главного тренера “Зари” еще в ноябре 2011 года, а после ничьей с киевским “Динамо” 2 мая 2012 года, приставка “и.о.” была снята. Тогда на посту главного тренера Вернидуб сменил Анатолия Чанцева.

Специалист также является рекордсменом команды по количеству проведенных матчей в качестве главного тренера Премьер-лиги.

Добавим, что при Вернидубе “Заря” стала регулярным участником еврокубков, дважды играла в групповом этапе Лиги Европы, впервые в истории вышла в полуфинал Кубка Украины.

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