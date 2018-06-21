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В Мексике в результате наезда трейлера погибли семь человек
21.06.2018 03:28
По предварительным данным, у автотрейлер, который въехал в толпу в мексиканском городе Тустла Гутьеррес, отказали тормоза. В больницы доставлены девять человек Фото: ЕРА (архив) Транспортное средство сначала сбило несколько автомобилей, а затем выехало на площадку, на которой стояли люди.Среди погибших есть полицейский и два чиновника, которые скончались в больнице.Ранения также получили девять человек.По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозов.Водитель трейлера получил незначительные травмы. Ожидается, что он выступит с публичными объяснениями случившегося.

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