По предварительным данным, у автотрейлер, который въехал в толпу в
мексиканском городе Тустла Гутьеррес, отказали тормоза. В больницы
доставлены девять человек Фото: ЕРА (архив) Транспортное средство
сначала сбило несколько автомобилей, а затем выехало на площадку,
на которой стояли люди.Среди погибших есть полицейский и два
чиновника, которые скончались в больнице.Ранения также получили
девять человек.По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ
тормозов.Водитель трейлера получил незначительные травмы.
Ожидается, что он выступит с публичными объяснениями случившегося.
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