Бельгийский “Гент” нападающего сборной Украины Романа Яремчука начнет подготовку к предстоящему сезону и проведет свой первый контрольный матч, информирует со ссылкой на ФФУ.

Отпуск футболиста сборной Украины Яремчука почти закончился, ведь уже 22 июня его “Гент” планирует провести первый контрольный поединок в рамках подготовки к сезону-2018/2019. Как сообщает официальный сайт клуба, соперниками команды будут земляки из KRC “Гент”, который выступает во второй любительской лиге.

Далее в Яремчука и его партнеров запланировано еще как минимум восемь спаррингов, между которых выделяется матч против греческого “ПАОКа”, где выступают украинцы Евгений Хачериди и Евгений Шахов. Эта встреча должна состояться в Голландии 12 июля.

Добавим, что стартовый поединок чемпионата Бельгии сезона-2018/2019 “Гент” проведёт 27 июля дома против “Стандард”.

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