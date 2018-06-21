Третий президент советует России покаяться перед тем, чтобы примириться с Украиной,передает со ссылкой на .

Об этом он написал в Facebook.

"Россия должна понять, что Украина имеет только одну претензию к ней - зло должно быть названо злом.

Когда-то придет такая российская власть, которая будет готова на равных рассматривать вопрос примирения вокруг сложных страниц общего прошлого и настоящего. Вместе с тем я убежден, что Украине есть что сказать народу России: разговор - это красивая политика.

У меня не будет точного ответа, почему пока наш разговор происходит так, как происходит. Я могу только рассуждать о причинах, почему в России не могут принять такую ​​христианскую позицию, как примирение через покаяние.

Польско-украинский разговор говорит: демократии быстро договариваются. Демократия и империя - очень трудно", - отметил он.

По словам , российские власти не "становилась на колени перед Богом".

"Может, из-за исторической сакрализацию светской власти в ее представителей до сих пор нет чувства вины и следовательно нет внутреннего побуждения к покаянию", - резюмировал третий президент.

Росія анексувала Крим у березні 2014-го. Влітку того ж року збройні сили почали брати пряму судьба у бойових діях проти ЗСУ на Донбасі.

Через російську агресію на Донбасі загинули понад 10 тис. людей.

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