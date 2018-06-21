Следственный комитет РФ решил заполнить ряд пробелов в деле об убийстве политика Бориса Немцова и предложил осужденным Зауру Дадаеву, Хамзату Бахаеву, Анзору и Шадиду Губашевым ответить на ряд вопросов с помощью полиграфа, рассказали источники "Росбалта". Осужденные отказались давать новые показания Фото: EPA По их информации, Следственный комитет РФ и ФСБ решили заполнить ряд пробелов в деле Немцова.Приговоренным к разным срокам Зауру Дадаеву (содержится в исправительной колонии № 3 Иркутской области), Анзору Губашеву (ИК-9 в Карелии), Хамзату Бахаеву (ИК-11 в Кирово-Чепецке) и Шадиду Губашеву (ИК-8 в Лабытнанги) предложили охотно ответить на ряд вопросов с помощью полиграфа, но они отказались, говорится в материале.После этого некоторым из них якобы назначили по году пребывания в строгих условиях содержания без прогулок на воздухе. Губашеву тюремщики мешали совершать намаз. Он объявлял голодовку и был отправлен в штрафной изолятор.Оказывая давление на осужденных, в правоохранительных органах хотят выяснить, куда был спрятан пистолет, из которого застрелили Немцова, а также подробности о роли в этом преступлении командира роты батальона "Север" Руслана Геремеева и его водителя Руслана Мухудинова, поясняется в публикации.Немцова застрелили возле Кремля поздно вечером 27 февраля 2015 года.13 июля 2017 года Московский окружной военный суд признал виновным в убийстве Дадаева и приговорили его к 20 годам колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы, получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Бахаев – 11 лет.По версии следствия, за убийство Немцова Дадаеву пообещали 15 млн рублей. В организации преступления подозревают Мухудинова. Он пребывает в розыске.Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров считает, что Мухудинов не мог быть заказчиком преступления. Защитник называет "старшим в преступной группе" Геремеева. Последнему обвинений не выдвигали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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