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Осужденных за убийство Немцова подвергли "небывалому прессингу" в колониях – СМИ
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21.06.2018 03:44
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Следственный комитет РФ решил заполнить ряд пробелов в деле об
убийстве политика Бориса Немцова и предложил осужденным Зауру
Дадаеву, Хамзату Бахаеву, Анзору и Шадиду Губашевым ответить на ряд
вопросов с помощью полиграфа, рассказали источники "Росбалта".
Осужденные отказались давать новые показания Фото: EPA По их
информации, Следственный комитет РФ и ФСБ решили заполнить ряд
пробелов в деле Немцова.Приговоренным к разным срокам Зауру Дадаеву
(содержится в исправительной колонии № 3 Иркутской области), Анзору
Губашеву (ИК-9 в Карелии), Хамзату Бахаеву (ИК-11 в Кирово-Чепецке)
и Шадиду Губашеву (ИК-8 в Лабытнанги) предложили охотно ответить на
ряд вопросов с помощью полиграфа, но они отказались, говорится в
материале.После этого некоторым из них якобы назначили по году
пребывания в строгих условиях содержания без прогулок на воздухе.
Губашеву тюремщики мешали совершать намаз. Он объявлял голодовку и
был отправлен в штрафной изолятор.Оказывая давление на осужденных,
в правоохранительных органах хотят выяснить, куда был спрятан
пистолет, из которого застрелили Немцова, а также подробности о
роли в этом преступлении командира роты батальона "Север" Руслана
Геремеева и его водителя Руслана Мухудинова, поясняется в
публикации.Немцова застрелили возле Кремля поздно вечером 27
февраля 2015 года.13 июля 2017 года Московский окружной военный суд
признал виновным в убийстве Дадаева и приговорили его к 20
годам колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и
Шадид Губашевы, получили 19 и 16 лет колонии соответственно,
Темирлан Эскерханов – 14 лет, Бахаев – 11 лет.По версии
следствия, за убийство Немцова Дадаеву пообещали 15 млн рублей. В
организации преступления подозревают Мухудинова. Он пребывает в
розыске.Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров считает,
что Мухудинов не мог быть заказчиком преступления.
Защитник называет "старшим в преступной группе" Геремеева.
Последнему обвинений не выдвигали.
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