В селе Красноильск Черновицкой области между пограничниками и контрабандистами возник спор. Это зафиксировано на видео,передает со ссылкой на .

На нем видно, что во время спора между сторонами, один из местных жителей демонстрирует окровавленную ногу. Селяне утверждают, что пограничники не имеют права находиться на территории села, однако представители Государственной пограничной службы отмечают, что на них было совершено набег во время несения службы.

19 июня в Черновицкой области на близкий наряд напала группа неизвестных, близко поселка Красноильск пытались переправить через границу партию сигарет. После предупреждения и выстрела вверх близкий наряд применил табельное оружие по ногам одного из правонарушителей.

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