Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе с сыном Сердаром 19 июня посетил Центр автомобильного спорта и попробовал себя в роли механика, сообщила его пресс-служба. В одной из раллийных машин глава государства поменял некоторые детали. Также он предложил варианты нового декора для автомобиля. В официальном коммюнике отмечается, что президент продемонстрировал "великолепные инженерные познания". Издание "Хроника Туркменистана" обыграло видео с места события с помощью кадров из французского фильма "Такси". | Бердымухамедов – заядлый автомобилист Фото: tdh.gov.tm В ноябре 2017 года Бердымухамедов испытал гоночные автомобили BMW, которые закупило министерство внутренних дел Туркменистана.видео Видео: история Туркменистана / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки туркменистана бердымухамедов видео президент хроника Теги: мир