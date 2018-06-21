Президент Туркменистана попробовал себя в роли автомеханика. Видео
21.06.2018 04:16
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе с сыном
Сердаром 19 июня посетил Центр автомобильного спорта и попробовал
себя в роли механика, сообщила его пресс-служба. В одной из
раллийных машин глава государства поменял некоторые детали. Также
он предложил варианты нового декора для автомобиля. В официальном
коммюнике отмечается, что президент продемонстрировал "великолепные
инженерные познания". Издание "Хроника Туркменистана" обыграло
видео с места события с помощью кадров из французского фильма
"Такси". | Бердымухамедов – заядлый автомобилист Фото:
tdh.gov.tm В ноябре 2017 года Бердымухамедов испытал гоночные
автомобили BMW, которые закупило министерство внутренних дел
Туркменистана.видео Видео:
история Туркменистана / YouTube