Блогер 31-летний Руслан Заплатин из российского Томска почти два года назад переехал жить в Украину. Сейчас ведет канал "Русский в Украине" на YouTube.

Вместе с женой Любовью, которая родилась в Мукачево, путешествует по украинским городам. В роликах делают общий обзор, рассказывают о туристических прелестях,передает со ссылкой на .

"Негативных реакций как на россиянина не встречал. Только в Прикарпатье люди неохотно переходят на русский язык. Уже в Закарпатье местные более гибкие", - говорит Заплатин. Уже побывал в около 20 городах.

О переезде из Сибири в Украину, идее канала и необычных историях со съемок Руслан Заплатин рассказал в интервью Gazeta.ua.

Как и почему перебрались из Томска?

Переехать помогла любовь. Когда у приложения Periscope был пик популярности, залез в него попробовать. Начал там общаться с народом. Люба, которая родилась в Мукачево и всю жизнь провела в , зашла на мою трансляцию. Ее дедушка из Сибири. Стало интересно, как живут сейчас сибиряки. Открыла карту и совершенно случайно пальцем ткнула на меня. Так стали общаться.

Впервые встретились в Минске через полгода. Специально была выбрана нейтральная территория, чтобы точно проехать границу. Потом привозил ее к себе в Томск. Вместе решили, что я перееду. У нас был листочек, где записывали плюсы и минусы с Томском. Начиная с погоды, заканчивая работой. В том числе потому, что мог работать удаленно, а Люба - нет, выбор пал на . Подкопил денег, сдал квартиру в аренду и 31 июля 2016-го переехал.

Почему решили снимать видео об Украине?

Незадолго до переезда созрела идея канала. "Русский в Украине" - звучит. Хотел развенчать миф. Показать россиянам, что здесь не так ужасно, как показывают по телевизору. Но получилось, что сейчас 75% зрителей - украинцы. Постепенно канал обрел тревел-тематику.

Не понимал до конца, что одно показывают, а другое на самом деле

Как родные и друзья отреагировали на ваше решение переехать?

Были в шоке. Люди не интересовались политикой, но в подкорках что-то же откладывается с того, что слышишь. У части россиян из-за пропаганды есть чувство, что чуть ли не война идет в . Эти страшные картинки по телевизору показывают. Я поставил перед фактом, ни с кем не советовался. Маму понять можно, один ребенок в семье.

Первое время переживала. Потом приезжала на свадьбу, отдыхать. Ей тут нравится. Друзья тоже были удивлены. Я никому ничего не говорил. Единицы знали о существовании Любы.

Какое было первое чувство от Киева?

Здесь тепло и много рынков. Много раскладок на улице. Также удивило миролюбие людей. Когда ехал сюда, ожидал напряженную обстановку. Но все абсолютно нормально. Один знакомый сказал как-то: "По-русски только не говори". Хотя Люба из русскоязычной семьи. Я верил ей, но не понимал до конца, что одно показывают, а другое на самом деле. Все кардинально по другому там подносят.

Когда вас начали узнавать?

Впервые меня узнали, когда была тысяча человек на канале. Путешествовали по Киевскому морю. Матрос на пароме узнал.

В мае во время нашего с Любой медового месяца в Испании меня узнала подписчица из Черновцов. Мы с Любой поднимались на чертог Санта-Барбара. Подошла девушка и спросила: "А вы не блогер? Я вас смотрела вчера". За два дня до этого вышел ролик про Черновцы.

Интересная встреча была в Харькове. Перед поездкой туда, мы выложили фото в Instagram, что едем. Один из подписчиков его увидел. Узнал, какие поезда приходят в тот день с , и ждал нас на вокзале 2 часа. Показал нам немного город, довел до отеля.

В нравятся люди. Они менее резкие в общении, чем сибиряки

Чем сибиряка можно удивить в Украине?

Погодой, конечно. Особенно в этом году. В Сибири резкое разграничение по сезонам. Холодная зима и теплое лето. Снег ложится в октябре до апреля. В этом году в Украине впервые увидел, что такое Новый год без снега.

Не жалею о переезде в Украину. Все нравится, кроме загрязненного воздуха. В Томске дышится легче, он находится практически посреди леса.

Также в нравятся люди. Они менее резкие в общении, чем сибиряки. Когда Люба впервые приехала в Томск, сказала: "Почему у вас люди такие грубые?" Сибиряки могут просто так вставить мат в обыденном общении между друзьями. Я не обратил внимание. Разницу увидел, когда приехали из в Томск погостить.

Критикуют за ваши обзоры?

Некоторые жаловались, что вторая часть про вышла критичной. Первая же хвалебная.

Во второй части на нашем маршруте был ботанический сад имени Фомина и Национальный университет имени Тараса . Вышли к нему с задней части. Хотели насквозь пройти до главного входа. Подошли к воротам. Охранник в хамоватой форме нас начал изгонять. Жаль, в ролик это не попало, потому что не сразу сообразил включить камеру. Но потом, когда обходили, увидели стену, которая начала разрушаться. Рассказали об этом на видео. После публикации видео нас начали критиковать, мол, везде ищем мусор и руины. Как будто от нас это зависит.

Какие необычные ситуации случались на записях блога?

В Каменец-Подольском, например. По городу "прошлись" прилично, но аргументированно. Местность неухоженная. Если крепость в хорошем состоянии, то башни по периметру старого города разрушаются. Когда записывали, мимо нас шел мужчина. Захотел поговорить о том, что происходит. Как локальный житель сам подтвердил, что везде мусор и власть его не убирает. Потом жители Каменец-Подольского начали писать мэру, скидывать ему наше видео, чтобы обратил внимание на проблемы. Мэр ответил, что мнение россиянина его не интересует, хотя в видео так же было и мнение украинки. Включил русофоба. Причем все жалуются. В результате он просто заблокировал в Facebook людей, которые жаловались.

По пути в Ужгород заехали в Средненский чертог тамплиеров XI-го века. Когда пришли снимать, увидели голые стены. Выходит мальчик лет 10-11. Видимо, живет рядом. Гид, говорит. За 50 гривен провел нам экскурсию. Рассказал про чертог. Бабушка ему поведала о нем, что-то в библиотеке почитал. Когда видит, что кто-то приезжает, выбегает с младшей сестрой. Мальчика зовут Штефан, хотя он представляется туристам то Артемом, то Степаном, то Кристианом.

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