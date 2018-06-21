На пищевые потребности украинцам хватает пятой части собранной пшеницы. Учитывая урожаи зерна за последние годы и умение аграриев работать в различных погодных условиях, в Украине будет более чем довольно зерна для потребления,передает со ссылкой на .

"Хочу снять все опасения, что в Украине может быть недобор зерна, в частности, пшеницы. Мы сегодня собираем столько зерна, что нам для внутреннего потребления хлеба хватает 5-й части. Все остальное зерно мы экспортируем, кормим весь мир. Собираем и будем собирать не менее 60-ти миллионов тонн зерна", - сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Виктор Шеремета, сообщили в пресс-центре .

По его словам, производители-аграрии уже просчитывают вопросы сбыта нового урожая и проведения осенне-полевых работ.

"Обычно, с начала уборочной кампании цены на зерновые на внутреннем рынке падают. Для получения наивысшей прибыли советую фермерам сохранить зерно, например, к зиме. Тогда будет самый высокий пик цен", - подчеркнул Шеремета.

В 2016-2017 годах урожай зерновых и зернобобовых культур составил 61,9 млн т. В частности, собрано 26,2 млн т пшеницы, 24,7 млн т кукурузы, 8,3 млн т ячменя, 508 тыс. т ржи.

Урожай зерновых в 2018 году будет меньше на 10-15%. Специалисты агрорынка предполагают, что если засуха продолжится, продукты из этих культур подорожают.

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