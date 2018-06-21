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Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга объяснил необходимость повышения пенсионного возраста войной, санкциями и абортами
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21.06.2018 04:54
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Российский народ пережил все "потрясения и перестройки",
следовательно ему не следует опасаться пенсионной реформы, заверил
спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.
Макаров: Поменялась геополитическая и экономическая ситуация Фото:
assembly.cdnvideo.ru Чиновник отметил, что Россия – "воюющая
страна", которая живет в условиях экономических санкций."Поменялась
геополитическая ситуация. Я уже не говорю об экономической
ситуации. У нас есть демографические проблемы. Ну более 1 млн
абортов в год, это как? На такой территории. Понятно, что в связи с
этим наступают проблемы с трудоспособным населением. Но мы все
пережили: войны, потрясения, перестройки", – напомнил
Макаров.По его словам, теперь необходимо найти правильные слова,
чтобы убедить население в необходимости пенсионной реформы.14 июня
2018 года правительство РФ одобрило окончательный вариант
законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с
2019 года. Возраст выхода на пенсию для мужчин поднимут до 65 лет
(к 2028 году), для женщин – до 63 лет (к 2034 году).Согласно
соцопросу исследовательского холдинга "Ромир", 92% россиян не
одобряют предложенную реформу.Российский оппозиционный политик
Алексей Навальный анонсировал на 1 июля проведение протестных
акций в 20 городах. Правительственные меры он назвал "обычным
ограблением нескольких десятков миллионов человек".Независимые
профсоюзы РФ также рассматривают возможность проведения митингов.По
информации газеты "Ведомости", в Кремле готовы пойти на
смягчение реформы в случае массовых демонстраций.
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