Российский народ пережил все "потрясения и перестройки", следовательно ему не следует опасаться пенсионной реформы, заверил спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Макаров: Поменялась геополитическая и экономическая ситуация Фото: assembly.cdnvideo.ru Чиновник отметил, что Россия – "воюющая страна", которая живет в условиях экономических санкций."Поменялась геополитическая ситуация. Я уже не говорю об экономической ситуации. У нас есть демографические проблемы. Ну более 1 млн абортов в год, это как? На такой территории. Понятно, что в связи с этим наступают проблемы с трудоспособным населением. Но мы все пережили: войны, потрясения, перестройки", – напомнил Макаров.По его словам, теперь необходимо найти правильные слова, чтобы убедить население в необходимости пенсионной реформы.14 июня 2018 года правительство РФ одобрило окончательный вариант законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Возраст выхода на пенсию для мужчин поднимут до 65 лет (к 2028 году), для женщин – до 63 лет (к 2034 году).Согласно соцопросу исследовательского холдинга "Ромир", 92% россиян не одобряют предложенную реформу.Российский оппозиционный политик Алексей Навальный анонсировал на 1 июля проведение протестных акций в 20 городах. Правительственные меры он назвал "обычным ограблением нескольких десятков миллионов человек".Независимые профсоюзы РФ также рассматривают возможность проведения митингов.По информации газеты "Ведомости", в Кремле готовы пойти на смягчение реформы в случае массовых демонстраций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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