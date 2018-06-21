руководитель КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом США Дональдом Трампом обещал ему вскоре уничтожить полигон по испытанию ракетных двигателей Сохе, расположенный на западе страны. Об этом сообщило агентство Reuters, передает

Трамп по итогам встречи в Сингапуре 12 июня заявил, что, по словам Ким Чен Ына, КНДР уничтожит главные площадки по испытанию ракетных двигателей. При этом президент тогда не назвал конкретных полигонов, которые, как заявил ему северокорейский руководитель, подлежат уничтожению.

Однако, как сообщил агентству Reuters неназванный представитель властей США, речь идет о полигоне Сохэ. По словам источника, Пхеньян “использовал эту площадку для проведения тестов жидкостных двигателей для своих баллистических ракет большой дальности”.

Ким Чен Ын “обещал, что Северная Корея скоро уничтожит тестовую площадку для испытаний ракетных двигателей”, сказал собеседник агентства. При этом каких-либо четких сроков не указывается. Reuters также отмечает, что Пхеньян публично не подтверждал, что намерен уничтожать свои полигоны. В документе, подписанном по итогам встречи в Сингапуре, такой пункт не значится.

Как сообщал КНДР передала США останки 200 погибших американских военнослужащих.

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