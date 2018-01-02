Пассажиры поезда "Запорожье – Киев" прибудут в столицу с опозданием в 5 часов

Пассажиры скоростного поезда №736/735 Запорожье – Киев, который 1 января выехал из Запорожья, прибудут в столицу с 5-часовым опозданием – ориентировочно в 11.20 вторника, 2 января, сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью ПАО "Укрзализныця".

В сообщении указано, что во время приближения к станции "Новогупаловка" (Вольнянский район, Запорожская обл.) был обнаружен запах дыма в подвагонном оборудовании (тяговом двигателе вагона №1). Локомотивная и поездная бригады ликвидировали задымление, однако продолжить рейс электропоезд не смог.

Всех пассажиров доставили на вспомогательном подвижном составе на станцию "Пятихатки" и пересадили на подменный подвижной состав, на котором они продолжили поездку в Киев в 06:48 2 января.

Время задержки поезда составляет около 5 часов, отметили в "Укрзализныце".

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